69 Jahre ist Günter Sickert, die sieht man ihm beim besten Willen nicht an. Der studierte Ingenieur für Glastechnik und Diplom-Pädagoge befindet sich seit einigen Jahren im aktiven Unruhe-Stand. Der Rentner, der zuletzt Fachbereichsleiter an der Volkshochschule im Landkreis Nordsachsen gearbeitet hatte, kann es immer noch nicht lassen. Auch jetzt ist er noch als Prüfer bei der IHK tätig, macht Yoga, pflegt den Garten und fährt gern Rad.

Im sechsten Jahr spielt Sickert mit. Seitdem er von Torgau nach Leipzig zu Tochter und Enkelkinder gezogen ist. Und in dieser Tipprunde lief es einfach wie geschmiert. "Ich startete auf Platz 1.200, dann gab es große Sprünge. Ich war Siebter, Fünfter und Vierter. Dann führte ich ab der 17. Runde durchgängig." Zunächst habe er das nicht so ernst genommen. Als er aber 3-4 Runden vor Schluss immer noch vorn war, packte ihn der Ehrgeiz. "Da wollte ich dann schon doch Erster bleiben und habe auch genauer geschaut, was die anderen so machten." Am Ende reichte es zum klaren Sieg, 18 Punkte vor dem Zweiten.