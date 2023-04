Der DFB setzt in dem Konzept auf "leichtere Einbindung in gemischte Teams". Mädchen, die mit dem Fußball in jungen Jahren anfangen, sollen also mit Jungs gemeinsam spielen. Beim Fußballklub Roter Stern in Leipzig setzt man dagegen auch schon in den untersten Altersklassen auf reine Mädchenmannschaften – und hat damit Erfolg. "Wir haben mittlerweile eine lange Warteliste, weil wir gar nicht so viele Mädchen aufnehmen können", erzählt E-Jugend Trainer Johannes Duschka. Allerdings gibt es in der Großstadt Leipzig in dieser Altersklasse nur einen weiteren Verein mit reinen Mädchenmannschaften – zu wenig für einen Mädchen-Spielbetrieb.



Deshalb hat Duschka kürzlich ein Turnier für reine Mädchen-Mannschaften organisiert. Finanzielle Unterstützung vom Sächsischen Fußballverband gab es nicht. Die Teams haben lange Anreisen auf sich genommen, sie kamen aus Dresden, Weimar oder Magdeburg. Nur um sich auch mal untereinander messen zu können. Beim Frauen Fußballclub Magdeburg boomt der Mädchenfußball in den untersten Altersklassen ebenfalls. Mittlerweile sind dreißig Mädchen im Training – allerdings ist der FFC auch der einzige Klub in Magdeburg mit einer reinen Mädchenmannschaft in dieser Altersklasse.

Zahl der Mädchenmannschaften hat sich halbiert. Bildrechte: imago images/Avanti