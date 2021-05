In seine zehnte Drittligasaison will der HFC nun mit neuem Schwung und neuer Euphorie gehen. Fans und Sponsoren sollen das Gefühl bekommen, dass es beim HFC vorangeht. Dazu soll auch Minge mit seiner Expertise und seiner Ausstrahlung beitragen. Dass er das kann, hat er in Dresden über einen langen Zeitraum bewiesen. Die Zielstellung hat Präsident Jens Rauschenbach am Mittwoch klar formuliert: "Es geht um Konzeption und Entwicklung. Das hängt natürlich auch an Personen. Und seine Erfahrungen im sportlichen Bereich sind da überragend", sagte der Präsident über Minge.