Die Fußball-Frauen des USV Jena warten auch nach dem neunten Spiel weiter auf den ersten Saisonsieg. Im Kellerduell unterlag Jena in Leverkusen mit 0:2 (0:1). Vor 210 Zuschauern drückte Leverkusen von Beginn an aufs Tempo. Zunächst war jedoch bei Jena-Schlussfrau Sarah Hornschuch Endstation. Nach 21 Minuten klingele es dennoch: Zeller brachte Leverkusen mit einem Schuss ins lange Eck in Front. Vor allem nach dem Wechsel ließ Jena mehrere Chancen zum Ausgleich verstreichen. Lena Uebach machte daraufhin nach 72 Minuten mit dem 2:0 für die Gastgeberinnen alles klar.