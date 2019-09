Seit zwei Jahren spielt der Slowene, der in Solingen geboren wurde, in Leipzig. Beendet Kampl seine Profi-Karriere bei RB oder zieht es ihn noch einmal weg? Kampl weiß das aktuell selbst noch nicht genau. "Ich werde bald 29 und habe noch einen großen Karriereschritt vor mir. Ich habe außer in Salzburg noch nie im Ausland gespielt. Das beschäftigt mich manchmal. Auf der anderen Seite habe ich zwei kleine Kinder. Da packt man nicht einfach seine Koffer und sagt: Ich mache was Neues. Grundsätzlich muss ich mich extrem wohlfühlen an dem Ort, wo ich bin. Und das ist in Leipzig definitiv gegeben", sagte der 122-fache Bundesligaspieler der "Mitteldeutschen Zeitung".