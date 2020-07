Erstmals wieder Besucher bei Sportveranstaltungen erlaubt - am 18. Juli auf der Seebühne Magdeburg. Bildrechte: Bernd Wende

In Sachsen-Anhalt beispielsweise liegt die Obergrenze bis 31. Oktober 2020 bei 1.000 Zuschauern. Das erste Sportevent mit einem größeren Publikum steigt in der Landeshauptstadt Magdeburg. Genau jene erlaubten 1.000 Besucher dürfen den SES-Boxabend am 18. Juli auf der Seebühne der Elbestadt live am Ring verfolgen. Voraussetzung dafür ist ein Hygienekonzept, dessen Erstellung knifflig und arbeitsreich war. "Seit März haben wir mit unserer ‚Task Force‘ mindestens sieben verschiedene Gesundheits- bzw. Gefährdungskonzepte erarbeitet, die stetig an die neue Lage angepasst werden mussten. Das war ein ungeheurer Aufwand, aber es ist schön, dass wir jetzt das ‚Go‘ von den verantwortlichen Behörden haben", sagte Christof Hawerkamp vom SES-Boxstall der Sportschau.