Was genau Klopp als Fußballchef beim Österreichischen Getränkekonzern machen soll, ist noch nicht gänzlich in der Öffentlichkeit kommuniziert. In erster Linie wohl, die Arbeit der Red-Bull-Filialen in Leipzig, Salzburg, New York sowie in Brasilien und Japan zusammenführen. Red-Bull-Sportchef Oliver Mintzlaff formulierte in einer Pressemitteilung, Klopp solle "unser Engagement im internationalen Fußball und dessen weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen." Inwieweit Klopp ins Tagesgeschäft eingebunden ist, wird möglicherweise bei der offiziellen Vorstellung am 14. Januar in Fuschl am See in Österreich bekannt. Als Eckpunkte stehen ein langfristiger Fünf-Jahres-Vertrag, eine Ausstiegsklausel für einen Job als Bundestrainer schloss Mintzlaff im "Kicker" aus.