Die Aufstiegseuphorie beim SC Paderborn war groß. Doch jetzt könnte es still bleiben bei den Heimspielen in der Benteler Arena. Grund ist die am Dienstag bekannt gewordene Kooperation zwischen dem SC Paderborn und RB Leipzig. Für die Anhänger der aktiven Fanszene ist das ein "No-Go". Sie drohen in einem offenen Brief mit dem Fernbleiben bei Bundesliga-Spielen ihres Vereins.

In den Brief wird der Vorstand des SCP aufgefordert, "von der anvisierten Kooperation mit dem Konstrukt RB Leipzig Abstand zu nehmen". Mögliche sportliche Vorteile würden durch den Verlust der Seele und Identität des bodenständigen Fußballvereins teuer erkauft, heißt es in dem Schreiben weiter. "Unser SCP stand immer für ein demokratisches und von den Mitgliedern geprägtes Vereinsleben. Mit einem Konstrukt, in dem diese Werte mit Füßen getreten werden, kann keine Partnerschaft eingegangen werden", fordern die Fans. Es sei unakzeptabel, dass die Entscheidung ohne den Einbezug von Fans und Mitgliedern getroffen wurde. Der Verein verliere durch die Zusammenarbeit mit RB an Image und werde jetzt schon als "Leipzig-Filiale" oder "Farmteam"verschmäht. Der Brief war von sechs Fangrupperierungen unterzeichnet worden.