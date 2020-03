Bereits vor einigen Monaten hatte es Spekulationen um einen Kouassi-Wechsel nach Leipzig gegeben. Die Zeitung "Le Parisien" hatte berichtet, Kouassi würde bei RB ein Handgeld von vier Millionen Euro erhalten. Bei den von Thomas Tuchel trainierten Profis vom PSG kam Kouassi in der Rückrunde mehrmals im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung über 90 Minuten zum Einsatz und erzielte drei Tore. Er könnte ablösefrei wechseln, Paris will logischerweise unbedingt verlängern.