Auch wenn er seit zwei Wochen nicht mehr zum Red-Bull-Imperium gehört, fiebert er mit seinem Ex-Verein mit. "Während des Spiels schlägt mein Herz für meine Mannschaft." Er werde "Julian und Markus vor dem Spiel alles Gute wünschen und die Daumen drücken", kündigte er an. Rangnick hofft auf einen knappen RB-Sieg. "So ein 2:1 wäre schön."

"Es ist etwas ganz außergewöhnliches, was in den letzten Jahren passiert ist", sagte Rangnick, der nicht glaubt, dass es in naher Zukunft ähnliche Höhenflüge geben wird. Vor acht Jahren spielte RB Leipzig noch in der Regionalliga. Der Halbfinaleinzug in der Champions League sei sensationell und für die ganze Region außergewöhnlich, meinte Rangnick, der seit sechs Jahren in Leipzig lebt.



sst