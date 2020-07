Sachsen will als erstes Bundesland wieder Großveranstaltungen einschließlich Fußball-Spiele mit Zuschauern zulassen. Allerdings müssten die Einhaltung von Hygieneregeln und die Kontaktverfolgung möglich sein, erklärte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag (7. Juli) in Dresden. Volle Stadien werde es noch nicht geben, so Köpping. Es sollen aber mehr als 1.000 Personen zulässig sein. Beschlossene Sache ist es laut dpa noch nicht.