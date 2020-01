Elias Abouchabaka kehrt mit sofortiger Wirkung zu Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig zurück. Die Leihe des 19-Jährigen zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth wurde vorzeitig beendet, teilten die Franken am Freitag (17. Januar) mit.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2018 für zwei Jahre nach Fürth gewechselt, setzte sich dort allerdings nie durch und kam in der vergangenen Saison lediglich zu zwei Zweitliga-Kurzeinsätzen und vorzugsweise in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. In dieser Spielzeit stand der Mittelfeldspieler fünfmal im Kader der Zweitliga-Mannschaft, spielte allerdings nie.



Abouchabaka zählt einst zu den vielversprechendsten hiesigen Talenten. RB Leipzig hatte den früheren U-Nationalspieler im Sommer 2015 für kolportierte 250.000 Euro von dessen Jugendverein Hertha BSC abgeworben.