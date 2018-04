Die Thüringerinnen mühten sich in der ersten Halbzeit, Jena war aktiver, doch echte Torchancen wurden keine herausgespielt. Nach dem Wechsel kämpften die Gastgeberinnen um das goldene Tor, Luca Maria Graf scheiterte an der Keeperin von Köln. Karoline Heinze und Susann Utes versuchten es auch noch in der Schlussphase. Aber das so wichtige Tor wollte nicht fallen. Köln stand mit Mann und Maus in der Defensive und durfte sich am Ende über einen Punkt freuen.

Voller Einsatz von Jenas Jana Sedlackova (im Liegen) Bildrechte: MDR / Steffen Prößdorf