Der AC Mailand hat Berichte zurückgewiesen, wonach der italienische Traditionsklub in Verhandlungen mit dem früheren Bundesligatrainer Ralf Rangnick stehe. Die Nachricht entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Vereinssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Rangnick-Berater Marc Kosicke war für eine Stellungnahme am Montagabend zunächst nicht zu erreichen. Bereits vor wenigen Wochen waren die Spekulationen über ein Rangnick-Engagement beim AC Mailand von beiden Seiten dementiert worden.

Rangnick arbeitet derzeit als "Head of Sport and Development Soccer" bei der Red Bull GmbH in Fuschl am See in Österreich, wo er in beratender Funktion für die RB-Fußball-Standorte in New York City (USA), Braganca Paulista (BRA) und Leipzig zuständig ist. Bis zum Ende der vergangenen Saison war er als Trainer und Sportdirektor bei Bundesligist RB Leipzig aktiv. Nach der Verpflichtung von Julian Nagelsmann zeichnete sich jedoch ab, dass Rangnick nach Saisonende den Posten räumen würde.