Göran Sorloth feiert 1993 einen Sieg von Norwegen über England Bildrechte: IMAGO / Colorsport

"Am Anfang durfte er in den Testspielen noch dabei sein. Dass er im Pokal in Sandhausen nicht im Kader stand, hat seine Zukunft zerschmettert!". Diese Zukunft liegt nicht in Leipzig: "Es ist zu 150 Prozent sicher, dass Alexander noch in diesem Monat wechseln wird", sagte Sörloth Senior dem Sender "TV2". Vom neuen Trainer Jesse Marsch war Alexander zunächst noch gelobt worden. Der 20-Millionen-Neuzugang hatte sich eigentlich im Training für einen Verbleib in Leipzig empfehlen wollen. Das gelang ihm offenbar nicht. Der Vater denkt, dass sich "nach dem Bundesliga-Start in der kommenden Woche noch einiges tun wird".