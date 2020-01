Uwe Rösler wird neuer Trainer von Bundesliga-Schlusslicht Fortuna Düsseldorf. Der 51-Jährige wird bereits am Mittwoch als Nachfolger von Friedhelm Funkel vorgestellt. Für den ehemaligen DDR-Nationalspieler ist es die erste Trainerstation in der Bundesliga. "Ich wollte immer in die Bundesliga. Das ist eine Riesenchance. Deshalb habe ich nicht gezögert. Wir haben genügend Potential, die Klasse zu halten, auch wenn die Ausgangslage nicht so günstig ist", sagte Rösler "Sport im Osten".

Fortuna trennt sich von Funkel

Zuvor hatte der Verein erklärt, sich von Coach Friedhelm Funkel zu trennen. Am Sonntag war Fortuna durch das 0:3 bei Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison an das Tabellenende gestürzt. "Der gesamte Verlauf der Saison hat uns aber gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Funkel hatte die Düsseldorfer seit März 2016 trainiert, den Verein damals vor dem Abstieg aus der zweiten Liga gerettet und stieg eine Saison später auf. Aufstiegsheld muss gehen: Friedhelm Funkel Bildrechte: imago images/Horstmüller

Von Dynamo zu Manchester City

Uwe Rösler ist in Mitteldeutschland kein unbeschriebenes Blatt. Der gebürtige Altenburger spielte in seiner aktiven Zeit bei beiden Leipziger Vereinen Lok und Chemie, später beim 1. FC Magdeburg und mit Dynamo Dresden in der Bundesliga. 1994 startete seine Karriere auf der Insel, wo er bei Manchester City der erste Deutsche nach Keeper Bert Trautmann war. Insgesamt absolvierte er mehr als 150 Spiele bei City, spielte später noch u.a. beim FC Southampton. 2002 endete seine Karriere – er stand in Lilleström unter Vertrag – wegen einer Krebserkrankung schlagartig. DFB-Pokal mit Dynamo: Die Bremer Rune Bratseth und Mirko Votava versuchen den Dresdner Uwe Rösler zu stoppen. Bildrechte: dpa

Letzte Trainerstation Malmö