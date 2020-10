Mittelfeldspieler Amadou Haidara vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist nach einem uneindeutigen Coronatest inzwischen positiv getestet worden. Das teilten die Sachsen am Dienstag (20.10.2020) kurz vor dem Champions-League-Duell gegen FK Basaksehir aus Istanbul mit. Allen anderen Leipziger Spieler seien negativ getestet worden.

Der Nationalspieler Malis war präventiv bereits seit dem 15. Oktober isoliert worden, auch beim Bundesligaspiel am vergangenen Samstag beim FC Augsburg (2:0) fehlte er bereits. Laut RB Leipzig sei der 22-Jährige nun aus der Präventiv-Isolation in eine offizielle Quarantäne gegangen. "Wir stehen in durchgehendem Kontakt zu Amadou Haidara, ihm geht es den Umständen entsprechend gut, und er ist symptomfrei. Er bekommt von uns alle Unterstützung, die er braucht. Wir erwarten ihn alsbald zurück und wünschen eine schnelle Genesung", sagte Sportdirektor Markus Krösche.