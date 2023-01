Eine lange Pause liegt hinter Marcel Halstenberg. Während die deutsche Nationalmannschaft in Katar um WM-Punkte spielte, machte der Fußballer von RB Leipzig "Urlaub mit der Familie", wie er nach dem Spiel gegen den FC Bayern München am Freitagabend sagte. Halstenberg gehörte, anders als Teamkollege David Raum, nicht zum Kader von Bundestrainer Hansi Flick. Beim Bundesliga-Auftakt des neuen Jahres aber setzte er sich auf der linken Abwehrseite gegen Raum durch, nachdem dieser sich in der Winterpause verletzt hatte - und zeigte bei seinem Tor zum 1:1 gegen den deutschen Rekordmeister, dass auch mit ihm in Zukunft zu rechnen sein wird.

Musste er den Frust über seine Nicht-Nominierung herauslaufen? "Nein, auf gar keinen Fall", antwortete Halstenberg. Er fühle sich "einfach gut", was er dann auch in der 52. Minute unter Beweis stellte: Den Fehlpass von Bayerns Mittelfeldmotor Joshua Kimmich fing er selbst ab, dann kam der Ball nach einer schönen Kombination zu André Silva. Dessen Flanke von der rechten Seite erreichte Dominik Szoboszlai, in dessen Kopfball sich der inzwischen in den Strafraum geeilte Halstenberg warf - und Bayerns neuen Schlussmann Yann Sommer überwand. Emil Forsberg (RBL/re.) entwischt Joshua Kimmich. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

RB Leipzig erst ordentlich, dann auch offensiv verbessert