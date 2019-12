Wenige Minuten war der Abpfiff dieses atemberaubenden Spiels bei Borussia Dortmund erst her, da saß Julian Nagelsmann schon wieder ganz ernüchtert auf seinem Stuhl im Presseraum des Dortmunder Stadions. Der Trainer von RB Leipzig, dessen Mannschaft nach einem 0:2-Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit von zwei krassen BVB-Patzern profitiert und sich noch ein 3:3-Remis erkämpft hatte, fand auf der anschließenden Pressekonferenz klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft. "Das war gerade in der ersten Halbzeit nicht das, was wir spielen können", befand Nagelsmann und führte weiter aus: "Wir waren nicht mutig genug, haben im Anlaufen keinen Zugriff gefunden."

In der Tat sah es eine Halbzeit lang so aus, als würde RB Leipzig nach sechs Siegen in Folge, in denen sagenhafte 25 Tore gelangen, in Dortmund nicht nur punktlos bleiben, sondern auch das Tore-Konto nicht weiter auffüllen können. Und hätten nach dem Seitenwechsel nicht erst Torhüter Roman Bürki mit einem Kopfball-Fauxpas und dann Mittelfeldspieler Julian Brandt mit einem kapitalen Fehlpass den Leipzigern zwei vorweihnachtliche Geschenke unter den Tannenbaum gelegt - wer weiß, ob sie noch einmal zurückgekommen wären.