RB Leipzig hat am Mittwochabend etwas geschafft, was man in den letzten Jahren von deutschen Mannschaften in K.-o.-Spielen der Champions League nicht immer erwarten konnte: Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist beim 1:0 (0:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein aufgetreten. So, als sähen sich die Leipziger mittlerweile als ganz natürlicher Teil der europäischen Fußball-Elite.