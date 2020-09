Sportdirektor Markus Krösche hat eine weitere Personal-Baustelle bei RB Leipzig geschlossen. Wie der Verein am Dienstagabend (08.09.2020) bestätigte, bleibt der spanische Außenverteidiger Angeliño wie erwartet bei den Sachsen. Der 23-Jährige wird für eine weitere Saison von Manchester City ausgeliehen. Anschließend besitzt der Champions-League-Halbfinalist eine Kaufoption für einen Vierjahresvertrag.

Trainer Julian Nagelsmann hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass man kurz vor einer Einigung stehe. Angeliño war Ende Januar erstmals von Leipzig ausgeliehen worden. Obwohl der Leihvertrag endete, durfte er den FIFA-Regularien folgend noch beim Königsklassenturnier im August in Lissabon mitwirken. Angeliño wechselte im Januar von Pep Guardiolas Team aus Manchester nach Leipzig. Insgesamt bestritt er 18 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore. "Ich hatte von Anfang an viel Spielzeit, ich mag die Art und Weise, wie Trainer und Team das Spiel angehen", sagte Angeliño.

"Angel hat bei uns wenig Eingewöhnungszeit benötigt und sich von Anfang an in unserer Spielidee zurechtgefunden", wird Krösche in einer Club-Mitteilung zitiert. "Er hat eine starke Rückrunde gespielt und auch auf Champions-League-Niveau zum Erreichen unserer Ziele beigetragen."