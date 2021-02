Angelino kam im Januar 2020 von Manchester City nach Leipzig, sein langfristiger Verbleib ist mittlerweile gesichert. Der 24-Jährige ist bis 2025 an RB Leipzig gebunden. Auf einer Pressekonferenz erklärte der Spanier seinen Schritt nach Leipzig. "Ich bin sehr dankbar. Verein, Trainer und Team haben mir einen Push für meine Karriere gegeben. Ich will Fußball spielen, hier bekam ich vom ersten Tag die Möglichkeit", so Angelino.

Lob für Nagelsmann - Kritik an Guardiola

Nur seinem aktuellen Coach Julian Nagelsmann sei es dabei zu verdanken, dass seine Karriere wieder nach oben ginge. "Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Trainern. Der eine hat mir Vertrauen gegeben und mich spielen lassen, der andere nicht. Man braucht Mut und Julian hatte ihn", sagte der spanische Verteidiger in einer Medienrunde am Mittwoch. Die Zeit bei Manchester City und Pep Guardiola ist Angelino in schlechter Erinnerung geblieben. "Es hat mich gekillt. Selbstvertrauen ist alles und ich wurde nach zwei Testspielen beurteilt." Angelino war bereits 2013 in die Jugend von Manchester City gewechselt, aber immer wieder verliehen worden.

Keine offene Meisterschafts-Kampfansage

Obwohl die Meisterschaft, nach den Schwächen des FC Bayern München zuletzt und nur noch zwei Punkten Rückstand für die Leipziger auf Platz eins, offener denn je ist, sparte sich Angelino eine Kampfansage an den Rekord-Titelträger. "Wir müssen einfach weiter arbeiten. Die Ergebnisse kommen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und so viele Punkte wie möglich sammeln."

Ablöse beträgt insgesamt 20 Millionen

Seit einem Jahr wirbelt er für Bundesligist RB Leipzig und wird das auch in den kommenden vier Jahren tun. Am Mittwoch vermeldete der Verein, was ohnehin bereits klar war. Der Spanier mit den flinken Beinen und den Zauberfüßen wird nun bis 2025 ein Leipziger bleiben. Mit dem Einsatz gegen den FC Augsburg am 12. Februar hat die bei der im Sommer verlängerten Ausleihe mit Manchester City vereinbarte Kaufoption gegriffen. Neben den letzten Sommer überwiesenen zwei Millionen Euro werden noch einmal gut 18 Millionen fällig. Der Marktwert des kleinen Spaniers liegt aktuell deutlich höher.