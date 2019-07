Selbstkritisch hat Jean-Kevin Augustin, Angreifer von Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, auf seine äußerst dezenten Leistungen der vergangenen Saison zurückgeblickt, in der er es auf lediglich 17 Bundesliga-Einsätze gebracht hatte. Die drei dabei erzielten Tore waren ihm alle innerhalb der ersten fünf Spieltage gelungen - daher wartet der Franzose seit Ende September 2018 auf einen Treffer im Oberhaus.



"Es war ganz einfach so, dass ich nicht fit genug war, um mitzuhalten. Ich hatte es schleifen lassen, konnte nicht richtig powern", offenbarte der 22-Jährige in der "Bild"-Zeitung. Er habe zudem ein "paar Kilo zu viel" in den Sommer genommen.