Tränen des Glücks bei Anja Mittag (mi.) bei der Olympia-Siegerehrung 2016 in Rio. Bildrechte: imago/Eibner

Mittag, die in ihrer Jugend auch für den Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue auflief, begann ihre Profikarriere 2002 beim 1. FFC Turbine Potsdam. Es folgten Auslandsstationen in Schweden (QBIK Karlstad und FC Rosengard) sowie in Frankreich bei Paris Saint-Germain. 2016 war die Stürmerin für eine Saison in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg zurückgekehrt, ehe es sie erneut nach Rosengard zog.



Die in Chemnitz aufgewachsene Angreiferin kann auf eine mehr als beeindruckende Karriere zurückblicken. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann sie 2016 die olympische Goldmedaille, 2007 den Weltmeistertitel und dreimal die Europameisterschaft (2005, 2009 und 2013). Hinzu gesellen sich u.a. der Titel in der Champions League (2010) sowie fünf deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiege bis 2011 mit ihrem langjährigen Verein Turbine Potsdam. Eine weitere Meisterschaft gewann sie 2017 mit Wolfsburg. Insgesamt kommt Mittag auf 158 A-Länderspiele (50 Tore) sowie 180 Auftritte in der Frauen-Bundesliga (121 Treffer).