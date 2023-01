Mittag, die in ihrer Jugend auch für den CFC und Erzgebirge Aue auflief, begann ihre Profikarriere 2002 beim 1. FFC Turbine Potsdam. Es folgten Auslandsstationen in Schweden (QBIK Karlstad und FC Rosengard) sowie in Frankreich bei Paris Saint-Germain. 2016 war die Stürmerin für eine Saison in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg zurückgekehrt, ehe es sie erneut nach Rosengard zog.