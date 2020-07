"Olympiasieg ein absolutes Highlight"

Große Titel hat die in Chemnitz aufgewachsene Angreiferin in ihrer Laufbahn zur Genüge gewonnen. Einige waren aber ganz besonders. "Zum Beispiel der Champions-League-Sieg 2010 mit Turbine Potsdam. Auch der Olympiasieg 2016 in Brasilien war ein absolutes Highlight", meinte Mittag. Darüber hinaus hinterließ vor allem ihre Zeit im Ausland bleibende Eindrücke - gerade abseits des Rasens. Die Stationen in Schweden (QBIK Karlstad und FC Rosengard) und Frankreich (Paris Saint-Germain) waren "eine der besten Erfahrungen", so Mittag: "Du lernst, absolut selbstständig zu sein und kannst gleichzeitig andere Kulturen kennenlernen. Das würde ich jedem empfehlen."

Bildrechte: imago images/Hartenfelser

Erfahrungsschatz soll RB-Frauen helfen

Mit 158 A-Länderspielen rangiert Mittag auf dem vierten Platz der Rekordspielerinnen im DFB-Dress. Neben 50 Treffern für die Nationalelf netzte sie auch in der Bundesliga fleißig ein (121 Treffer in 180 Partien). In der letzten Saison hatte sie dann als Spielerin und Trainerin für den Offensivbereich bei RB Leipzig mit 17 Toren maßgeblichen Anteil am Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ihren geballten Erfahrungsschatz wird sie als Individualtrainerin bei den Messestädtern auch künftig einbringen. "Wir streben nach dem Höchstmöglichen und das ist die Bundesliga. Langfristig wollen wir an der Spitze angreifen."

Differenzen zum Herrenbereich weiterhin groß

Auch wenn der Frauenfußball in den letzten Jahren "professioneller" geworden ist, sind die Differenzen zum Herrenbereich weiterhin groß. Von einer Gleichstellung sei man noch weit entfernt, unterstrich Mittag: "Wir sind froh, wenn wir von unserem Hobby leben und es zu unserem Beruf machen können." Aktuell trainiert einzig Imke Wübbenhorst mit dem Regionalligisten Sportfreunde Lotte einen höherklassigen Verein. "Es gibt zu wenig Frauen, die den Mut dazu haben", ist sich Mittag sicher. Auch für sie persönlich sei ein solcher Schritt noch in weiter Entfernung, "aber wer weiß, was kommt."