Trainerwechsel mit Geräuschen

Nicht wenige schüttelten auch deswegen den Kopf, als sich Arminia Bielefeld Anfang März von Erfolgs- und Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus trennte. Was hatte man beim Aufsteiger erwartet? Die Bielefelder standen auf dem Relegationsplatz, der Klassenerhalt ist machbar, mit mehr war vor der Spielzeit selbst von kühnsten Optimisten nicht gerechnet worden. Neuhaus hatte die schlingernde Arminia 2018 übernommen, stabilisiert und im letzten Jahr in die Eliteliga geführt. Jetzt also Frank Kramer, der gleich einen Vertrag bis 2023 erhielt. Der 48-Jährige war zuletzt Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Salzburg. Sein Start war holprig, ein 0:0 gegen Union Berlin und eine 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen. Dann aber vergangenes Wochenende ein dickes Ausrufezeichen: 2:1 bei Bayer Leverkusen. Zeit ist abgelaufen für Aufstiegsheld Uwe Neuhaus Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Schwachpunkt Offensive

Mit Toren geizten die Bielefelder bisher in dieser Saison. Nur 20 Mal zappelte das Netz des Gegners, Ritsu Doan knipste als bester Schütze vier Mal. Die Leihgabe vom PSV Eindhoven sorgte auch für den 2:1-Sieg in Leverkusen, bereitete zudem drei Treffer vor. Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Klos zündete dagegen bisher noch nicht richtig. Allerdings kann man bei 22 Punkten mit 20 erzielten Toren schon von einer hohen Effektivität sprechen.

Pluspunkte: Laufbereitschaft und Ortega

Viel Ballbesitz werden die Ostwestfalen auch am Freitagabend gegen RasenBallsport Leipzig nicht haben. Aber das werden sie – wie in Leverkusen – mit viel Laufbereitschaft wettzumachen versuchen. Die Arminia zählt neben Union Berlin zu den laufstärksten Teams der Bundesliga. Dazu kommt mit Stefan Ortega ein Torhüter, der schon so manchen Punkt festgehalten hat. Der war schon zwischen 2011 und 2014 bei den Bielefeldern und steht dort seit 2017 wieder zwischen den Pfosten.

Zittersieg im Hinspiel

Das Hinspiel: Zumindest Alexander Sörloth dürfte keine guten Erinnerungen an diesen November-Tag haben. Die Leipziger gewannen das Spiel zwar nach einigen Zittereinlagen mit 2:1, der Norweger allerdings sorgte erst dafür, dass es nervenaufreibend wurde. Beim Stande von 2:0 versemmelte er einen Elfmeter, die Arminia verkürzte im Gegenzug und bekam dadurch in der Schlussphase ordentlich Oberwasser.



Auch die beiden Spiele gegeneinander zuvor waren eng. In der Zweitliga-Saison 2015/16 siegte RBL in der Bielefelder Schüco-Arena mit 1:0, in Leipzig gab es ein 1:1. Alexander Sörloth verballert Elfmeter. Bildrechte: imago images/Picture Point LE