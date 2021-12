Bundesligist RB Leipzig muss zu Beginn der Rückrunde auf einen weiteren Spieler verzichten. Nach Ilaix Moriba (Guinea) ist auch Amadou Haidara für den Afrika-Cup vom 9. Januar bis 6. Februar in Kamerun nominiert worden. Mittelfeldspieler Haidara trägt das Trikot der Nationalmannschaft von Mali.

Die Begeisterung bei RBL-Trainer Domenico Tedesco hält sich in Grenzen. "Für ihn liegt ebenfalls eine Einladung vor. Und es besteht Abstellungspflicht. Damit müssen wir leben und nach Lösungen suchen", sagte der 36-Jährige in der Bild-Zeitung.

Damit stehen RasenBallsport bereits drei Mittelfeldspieler weniger zur Verfügung, da Emil Forsberg lange verletzt ausfällt. Mali trifft in der Gruppe F auf Tunesien, Mauretanien und Gambia. Zum Auftakt geht es am 12. Januar in Limbe gegen Tunesien.