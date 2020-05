Die sächsischen Fußball-Bundesligisten bereiten sich auf den scharfen Trainingsstart nach der coronabedingten Auszeit vor. Bei RB Leipzig, das am Dienstag bei einem positiven Bescheid des Gesundheitsamtes wieder mit einem vollen Mannschaftstraining beginnen will, steht am Montag der zweite Corona-Test für Mannschaft und Betreuerteam an.