Neben Lampard und dem Spanier Rafael Benitez soll auch der ehemalige Sportdirektor von RB Leipzig, Ralf Rangnick, bei den "Blues" im Gespräch gewesen sein. Gegen die Chelsea-Legende hatte der ausgebildete Englisch-Lehrer, der in der Rolle des Team-Managers prädestiniert für die Premier League scheint, aber keine Chance. Der Deal mit Lampard, der von seinem jetzigen Verein Derby County die Freigabe für Gespräche bekam, könnte in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Er soll einen Vertrag bis 2022 erhalten. Er bringt seinen Co-Trainer Jody Morris mit und möchte noch alte Mitspieler an seine Seite holen. Neben Ballack sind auch Angreifer Didier Drogba und Keeper Petr Cech im Gespräch.