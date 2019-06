Ballack: "Warum unter dem Dach des DFB?"

"Warum muss das unbedingt unter dem Dach des DFB geschehen? Wer sind die Leute, die dort die Vorgaben erstellen über Ausbildungsinhalte, die anschließend flächendeckend in Form von Trainern in den Vereinen landen? Wieso bedienen sich die Vereine eines externen Konzepts des DFB?", hatte Ballack im vergangenen Februar in der "Stuttgarter Zeitung" ausgeführt.



Stattdessen plädierte der 98-malige Nationalspieler dafür, dass die mittlerweile als mittelständische Unternehmen mit mehreren hundert Millionen Umsatz fungierenden Bundesligaklubs nicht nur ihre Spieler, sondern auch ihre Trainer selbst ausbilden dürfen.

WM-Viertelfinale 2006 - Juan Roman Riquelme kommt zu spät, um den Pass von DFB-Kapitän Michael Ballack zu blocken. Bildrechte: imago/Kosecki

Unter dem damalig noch recht frischen Eindruck des erstmaligen Ausscheidens eines DFB-Teams während der WM-Vorrunde 2018 in Russland sowie dem anschließenden Abstieg aus der A-Gruppe der neu eingeführten Uefa-Nations-League mokierte Ballack zudem, dass es bei der Hinführung von Spielern in den "absoluten Spitzenbereich" und auf "Topniveau" Trainer mit Erfahrungswerten braucht, "die in der Ausbildung eben nicht vermittelt werden können".

DFB verteidigt seine Standards

Der DFB wies die negativen Urteile seines bis 2010 unverzichtbaren Führungsspielers daraufhin entschieden zurück. "Die Aus- und Weiterbildung der Trainer gehört zu den satzungsmäßigen Aufgaben des Verbandes und orientiert sich an den höchsten Standards der UEFA", verteidigte sich DFB-Akademieleiter Tobias Haupt ebenfalls in der "Stuttgarter Zeitung".



In die Ausbildungen würden "immer auch die aktuellen Entwicklungen und Innovationen" einfließen. "Wir wollen die Kompetenzen vermitteln, die die Trainer in ihrer Berufspraxis benötigen." Dafür werden ebenso ehemalige und aktuelle Bundesligatrainer mit eingebunden, verdeutlichte Haupt.

Früher Teamkollegen: Oliver Bierhoff (li.) tätschelt Michael Ballacks Kopf nach dessen 1:0 im WM-Halbfinale von 2002 gegen Südkorea. Torsten Frings freut sich mit. Bildrechte: imago/Ulmer

Die B-Lizenz ist erst der Anfang

Oliver Bierhoff, Direktor der DFB-Nationalmannschaften und der Verbandsakademie, bot seinem ehemaligen Mitspieler nur wenige Tage später via "SportBild" an: "Wir sind für konstruktive Kritik und Gedankenanstöße immer offen, gerne sprechen wir mit Michael auch persönlich über seine Verbesserungsvorschläge." Darüber hinaus, "falls er das möchte, werden wir auch ihn mit unseren Angeboten und Weiterbildungen unterstützen."



Zumindest seine Einstiegshürde in der Entwicklungspyramide bis zu einem potenziellen Engagement im Profibereich geht Michael Ballack also fernab des heimischen Ausbildungssystem an. In Deutschland folgen nach der B-Lizenz noch die DFB-Elite-Jugend-Lizenz, die A-Lizenz und der Fußballlehrer-Schein. Erst letzterer ermöglicht es den Absolventen, einen Cheftrainerposten ab der 3. Liga auszuführen.