Leverkusen war für RB Leipzig bislang immer ein gutes Pflaster. Bislang, denn am Sonntag (23.04.) hat die Mannschaft von Marco Rose erstmals in der BayArena gegen Bayer 04 verloren. Das 0:2 (0:1) vor 30.210 Zuschauern gegen das Team der Stunde sorgte nach drei Erfolgen am Stück nicht nur für ein Ende der Leipziger Siegesserie, sondern auch für den unliebsamen Rutsch aus den Champions-League-Plätzen.

Adam Hlozek (re.) brachte Bayer 04 mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. Bildrechte: IMAGO/Uwe Kraft