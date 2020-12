RB Leipzig hat Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München in einem turbulenten Spitzenspiel einen Punkt abgenommen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam nach zweimaliger Führung zu einem 3:3 (2:2). RB bleibt damit in der Bundelsiga erster Verfolger der Bayern. Der Rekordmeister führt die Tabelle mit 23 Punkten an, Leipzig ist zwei Zähler zurück Zweiter.