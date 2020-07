Fußball | Bundesliga RB Leipzig angelt sich wohl doch Wunschspieler Henrichs

Aller guten Dinge sind drei: Zweimal war RB Leipzig an der Verpflichtung seines Wunschspielers Benjamin Henrichs von der AS Monaco schon dran, jetzt klappt offenbar der Deal mit dem Verteidiger. Davon abgesehen kündigte RBL-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff Zurückhaltung auf dem Transfermarkt an.