Der BVB startete mit viel Druck auf die Nagelsmann-Elf, wollte den Aufbau der Gäste früh stören. Doch nach einem Pass von Forsberg auf Hwang hätte RB beinahe nach drei Minuten in Führung gelegen. Eine Fußparade von Marvin Hitz verhinderte den Treffer. Stattdessen trafen wenige Minuten später die Hausherren mit einer tollen Kombination. Lukas Piszczek passte an den Strafraum, wo Marco Reus den Ball zunächst durchließ. Hazard legte mit der Hacke auf den durchstarteten Reus, der von der rechten Seite einlief, Orban stehen ließ und den Ball aus sieben Metern in die Maschen drosch (7.).

Marco Reus (BVB/Nr. 11) erzielt das Tor zum 1:0 gegen Peter Gulacsi. Bildrechte: IMAGO / Poolfoto