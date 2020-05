Florian Neuhaus brachte das Team von Urs Fischer nach einem Solo auf die Verliererstraße (17.), Marcus Thuram erhöhte per Kopf (41.). Vor der Pause hatten die Eisernen keinen richtigen Torschuss. Andersson sorgte per Kopf für neue Hoffnung (49.), der ex-Magdeburger Bülter hatte bei einem Pressschlag mit Torwart Sommer Pech. Im Gegenzug erhöhte Thuram (60.) für den Favoriten.

Alassane Plea machte gegen nie aufsteckende Berliner, die nach der Pause teilweise mehr Torschüsse als die Borussia hatten, den Deckel drauf (81.). Nach zwei Punkten aus sechs Partien hat Union nur noch vier Punkte Vorsprung zum rettenden Ufer. Bremen könnte den Vorsprung mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch gegen Frankfurt sogar auf drei Zähler verkleinern. Gladbach, bei dem der Leipziger Trainer Marco Rose für die beste Saison seit 36 Jahren sorgt, kletterte vorbei an Leverkusen und RB Leipzig auf Rang drei. RB kann mit einem Sieg am Montag beim 1. FC Köln aber wieder auf eine Champions-League-Platz klettern.