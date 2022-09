RB begann zu passiv und geriet früh in Rückstand. Nachdem Schlussmann Peter Gulacsi einen Kopfball von Marcus Thuram nur abklatschen konnte, staube Jonas Hofmann ab (10.). Es dauerte 20 Minuten bis die Gäste auf Touren kamen. Dann vergab André Silva vor Sommer den Ausgleich (25.). Der Portugiese verzog aus der Drehung knapp. In der besten Leipziger Phase vor der Pause besaß er noch eine Gelegenheit: Nach einer feinen Flanke von der Grundlinie von Benjamin Henrichs lenkte Sommer seinen Kopfball über die Latte (29.). Dann hatte Silva den Fuß nur fast am Ball - nach Zuspiel von Christopher Nkunku klärte Nico Elvedi haarscharf vor dem einschussbereiten Angreifer, den Trainer Marco Rose für Timo Werner gebracht hatte (34.). Weil er ihn noch vor der Länderspielpause in Augenschein nehmen wollte.

Christopher Nkkunku (Mi.) und Gladbachs Schlussmann Yann Sommer (li.) Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE