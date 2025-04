Im zweiten Durchgang übernahm Jena das Heft des Handelns, kam jedoch nicht zum Torerfolg. Bis es ein Standard richtete: Ein Freistoß aus der Mitte der Potsdamer Hälfte von Merza Julevic segelte in den Strafraum der Brandenburgerinnen, wo gleich drei Turbine-Verteidigerinnen nicht klären konnten. Isabella Jaron war gut eingelaufen und nickte den Ball entgegen der Laufrichtung von Silla Plöchinger aus zehn Metern in die Maschen (64. Minute). Potsdam warf alles nach vorne und hatte nach einem Freistoß in der 82. Minute die große Chance, als Mariella El Sherif am Ball vorbeigriff. Doch die schwächste Offensive der Liga bekam die Kugel aus drei Metern nicht im Tor unter.