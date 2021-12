Die Fußball-Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben das letzte Heimspiel des Jahres in der Bundesliga verloren und haben damit weiterhin zuhause erst ein Remis geholt. Am Sonntag musste sich der Tabellenvorletzte gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, die SGS Essen, klar mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. Die Gäste bauten ihren Vorsprung auf Jena von sechs auf neun Punkte aus. Der Klassenverbleib wird für die Thüringerinnen zur Herkulesaufgabe. Insgesamt holten sie in der Hinrunde nur zwei Punkte.