Spektakel mit spektakulärem Finish: RB Leipzig hat dem designierten Deutschen Meister Bayern München ein 3:3 (2:0) abgerungen. Das entscheidende Tor zum Ausgleich erzielte Yussuf Poulsen in der vierten Nachspielminute. Benjamin Sesko (11.) und Lukas Klostermann (39.) hatten die nicht wiederzuerkennenden Leipziger in Führung gebracht. Bayern drehte dann nach der Pause durch Dier (61.), Michael Olise (63.) und Leroy Sané (83.) furios das Spiel. Doch ein nicht mehr für möglich gehaltenes Jokertor in der 94. Minute stellte den Endstand her.