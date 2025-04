RB Leipzig hat im Bundesliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel lediglich 1:1 (0:1) gespielt und muss sich weiter ernsthafte Sorgen um die Qualifikation füür die Champions League machen. Dank eines 2:2 der Wolfsburger in Mainz bleibt RB zwar Tabellen-Vierter, doch Freiburg sitzt den Leipzigern wieder im Nacken, und das Restprogramm von Openda & Co. (Frankfurt, Bayern, Bremen, Stuttgart) ist hammerhart. Den immerhin einen Punkt gegen das Schlusslicht Kiel hatte Benjamin Sesko per Foulelfer (74.) gerettet. Für die Störche hatte Shuto Machino zum 1:0 getroffen (44.). Für bange Minuten der unangenehmsten Art hatte ein Zusammenstoß von RB-Keeper Peter Gulacsi mit Kiels David Zec gesorgt (63.). Beide mussten ausgewechselt werden.