Wieder früher Rückstand Die erste Halbzeit zeigte einmal mehr, dass es den Leipzigern an spielerischer Lockerheit fehlt. Falsche Entscheidungen und viele Ungenauigkeiten beendeten viele Angriffe. Hoffenheim hatte zwar weniger den Ball, wirkte aber sicherer und zielstrebiger. Das 1:0 der Gäste durch Bischof ging aber trotzdem auf das Konto von RB-Keeper Gulacsi, der den Ball erst den Hoffenheimern in die Füße spielte und auch bei Bischofs Schuss nicht gut aussah (11.). Es lief wieder mal ales gegen RB, doch 24. Minute leistete sich auch Oliver Baumann einen Torwartfehler, ließ die Kugel nach einem relativ harmlosen Sesko-Kopfball ins eigene Tor abprallen.

Die Pause änderte am Geschehen auf dem Rasen wenig. Hoffenheim war in Unterzahl gefährlicher und hätte in der 61. Minute (durch ein Eiigentor von Lukeba) beinahe ausgeglichen. Doch das Tor wurde wegen gannz knappen Abseits' von Flankengeber Touré zurückgenommen. In der 70. Minute machte dann Gulacsi seinen Patzer wieder gut und rettete gegen Gendry unnd Bischof. Zu diesem Zeitpunkt war das Niveau der Partie durch zahlreiche Fehler und Unzulänglichkeiten deutlich abgesunken. Leipzigs Zittern um den Sieg beendete dann der kurz zuvor eingewechselte Poulsen, der erst frei an Baumann scheiterte, aber seine zweite Schusschance aus der Drehung zum 3;1 nutzte (84.).