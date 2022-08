Und auch RB machte weiter: Verteidiger Lukas Klostermann zwang Stuttgarts Torwart Florian Müller zu einer Glanztat (12.). Nach einer Trinkpause fehlte Leipzig dann plötzlich die offensive Griffigkeit. Das eigene Angriffsspiel plätscherte nur mehr vor sich hin. Und als defensiv dann auch der Zugriff fehlte, stand es plötzlich 1:1: Naouirou Ahamada setzte den Ball nach einem Doppelpass ins rechte Eck (31.). In dieser Szene schien Konrad Laimer zu fehlen. Der Österreicher, an dem Bayer München großes Interesse hat, war wegen einer im Training erlittenen Sprunggelenksverletzung ausgefallen.

Nun wurde es zusehends ein Powerplay von RB, aber an Müller war einfach kein Vorbeikommen. Insgesamt 27 Torschüsse produzierten die Gäste. In der Nachspielzeit versuchte es Joker Dominik Szoboszlai, der für viel Schwung sorgte, aber auch er verzog haarscharf. So blieb es beim für Leipzig unbefriedigenden 1:1. In sieben Auftaktpartien in der Bundesliga kommt RB nur auf weiterhin zwei Siege.