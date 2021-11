Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim, das kommende Woche beim großen FC Barcelona antritt, bestimmte die Partie von Beginn an. Die TSG-Frauen schnürten Jena teilweise in der eigenen Hälfte ein und erspielte sich reihenweise Großchancen. So hatte das Team von FCC-Trainerin Anne Pochert Glück, dass es zur Halbzeit nur 0:2 stand. Nicole Billa traf kurz nach Anpfiff aus Nahdistanz zum 1:0 (2.), Jule Brand erhöhte wenig später nach schönem Solo (14.). Brand, Billa oder Chantal Hagel hätten bis zur Pause auf 5:0 erhöhen können.