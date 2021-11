Im Stadion am Brentanobad ging der Favorit mit einer wunderbaren Bude in Führung: Barbara Dunst zog von der linken Seite ab und ließ den Ball neben dem langen Pfosten im Netz zappeln (7.). Danach kam der FCC durch einen direkten Freistoß von Verena Volkmer und einen Kopfball von Rita Schumacher zu Chancen. Doch dass Jena herausrückte, rächte sich. Laura Freigang nutzte den Platz und erhöhte per Rechtsschuss auf 2:0 (19.). Zudem fälschte bei einem Klärungsversuch der Gäste Denise Landmann den Ball ins eigene Tor ab (27.). Nachdem dann auch noch Laura Prasnikar aus Nahdistanz getroffen hatte (34.), ging der Underdog aus Thüringen mit einem 0:4-Rückstand in die Pause.

Eigentor durch Jenas Denise Landmann Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner