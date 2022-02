Der FC Carl Zeiss Jena wollte mit neuem Selbsbewusstsein in den Jahresauftakt gegen Turbine Potsdam gehen, jedoch erwischte das Team von Anne Pochert einen denkenswert schlechten Start und bekam bereits in der 2. Spielminute die kalte Dusche. Die FCC-Abwehr ließ bei einem Potsdam-Konter Selina Cerci komplett unbewacht und musste sofort das Gegentor hinnehmen. Doch die Thüringerinnen gaben sich nicht auf und versuchten in den darauffolgenden Minuten mit Kampf und offensivem Willen dagegen zu halten. Und Glück kam in dieser Spielphase auch noch dazu, denn einen fälligen Handelfmeter für die Gäste konnte FCC-Torfrau Inga Schuldt klasse parieren (26.). Mit einem knappen Rückstand und noch Hoffnungen auf mögliche Punkte ging es in die Halbzeit-Pause.

Im ersten Abschnitt konnte sich der FC Carl Zeiss Jena noch wehren. Dieser Ipuls fehlte im zweiten Durchgang völlig. Bildrechte: IMAGO / foto2press