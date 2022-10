RB-Trainer Marco Rose vertraute auch in Augsburg seinem im Pokal gegen den HSV so überzeugendem Offensivquartett aus Yussuf Poulsen, André Silva, Emil Forsberg und Dominik Szoboszlai – zur Entfaltung sollte im Verlauf der ersten Halbzeit so gut wie keiner der genannten Akteure kommen. Stattdessen ließen sich die Gäste von der wie immer gallig und wuchtig auftretenden FCA-Elf mehr und mehr den Schneid abkaufen.



Die einzige schnell und konsequent auf den Rasen gebrachte Kombination im letzten Drittel – ein Doppelpass zwischen Forsberg und Szoboszlai – hätte der Schwede aus 14 Metern beinah zur RB-Führung vollendet, doch FCA-Schlussmann Tomas Koubek lenkte den Versuch reaktionsschnell aus dem Eck (27.). Wenige Minuten später brachte Linksverteidiger David Raum im eigenen Strafraum den clever eindrehenden Ruben Vargas plump zu Boden. Mergim Berisha verwandelte den fälligen Foulelfmeter souverän (34.). Ermedin Demirovic vergab unmittelbar vor der Pause am kurzen Pfosten die Großchance zum 0:2 aus Leipziger Sicht.