Der FC Carl Zeiss Jena ging erwartungsgemäß mit einer sehr defensiven Aufstellung in die Partie gegen die favorisierten Münchnerinnen. Das 0:0 hielt bis zur 10. Minute. Dann kam Carolin Simon auf links durch und flankte nach Innen. Lea Schüller kam vor der herauseilenden Inga Schuldt an den Ball und traf zur verdienten Führung der FCB-Frauen. (10.).

Für die Frauen des FC Bayern München reichte heute eine durchschnittliche Leistung für drei Punkte. Bildrechte: imago images/Sports Press Photo

Der FCC fiel aber nach dem Rückstand nicht auseinander und verteidigte in der Folge mit vollem Einsatz und machte es den Damen des FCB sehr schwer, klare FCB-Großchancen sprangen bis zum Halbzeitpfiff nicht heraus. Kurz vor der Pause kam dann der FC Carl Zeiss zu seinem ersten Torabschluss. Nach einem Fehlpass in der FCB-Abwehr kam Annika Graser an den Ball, zog etwas überhastet ab und jagte die Kugel über den Bayern-Kasten (44.).