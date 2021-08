Anfang eines neuen Bundesliga-Abenteuers für den FC Carl Zeiss Jena. Und die Thüringerinnen kamen zum Saisonauftakt gegen den letztjährigen Tabellenfünften Bayer Leverkusen gar nicht mal so schlecht aus den Startlöchern und spielten munter mit. Der FCC erarbeitete sich sogar zwei Großchancen durch Annika Graser und Adrijana Mori (8./10.). Gäste-Keeperin Annika Klink konnte aber einen frühen Jena-Treffer verhindern.

Bayer machte es auf der anderen Seite besser und nutzte eine kurzeUnordnung im Jena-Strafraum aus. Dora Zeller sorgte für die etwas überraschende Gäste-Führung (32.). Äußerst ärgerlich für den FCC, denn eigene Chancen waren da und das Team von Anne Pochert hatte auch nach dem Gegentreffer die besseren Spielanlagen bzw. Chancen. Kurz vor der Pause setzte Jena-Kapitänin Anja Heuschkel ihren Abschluss an den Außenpfosten (40.). Die Gastgeberinnen belohnten sich einfach nicht für ihren Auswand...

Achim Feifel (Trainer Leverkusen): "Wir hatten am Anfang deutliche Probleme mit dem aggressiven Spiel der Jenaerinnen. Haben dann aber besser reingefunden und einfach die Tore gemacht. Nur darum geht es im Fußball. Mit dem Saisonstart können wir sehr gut leben."

Julia Arnold (Jena): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht mit der Niederlage. In der ersten Hälfte hatten wir einfach die besseren Chancen und belohnen uns aber nicht. Da hat man einfach gesehen, dass die Leverkusenerinnen schon deutlich mehr Erfahrung in der 1. Bundesliga haben. In den nächsten Spieltagen müssen wir da kaltschnäuziger werden. Ich bin heute aber unglaublich stolz auf mein Team. Wir haben toll gekämpft und können daran anknüpfen."