Die Jenaerinnen wurden gleich von Beginn an hinten reingedrängt. Weronika Zawistowska forderte nach drei Minuten FCC-Keeperin Inga Schuldt, die toll parierte. Auch danach war Köln das bestimmende Team und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Doch das Tor machte Jena nach einem sehenswerten Konter, den Samira Sahraoui abschloss (29.). Die Thüringerinnen schafften es in der Folge, die Führung bis zur Pause zu verteidigen.